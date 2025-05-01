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Два спектакля представит Тюменский театр кукол в Губкинском

Общество, 09:50 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакли "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена" и "Красавица и Чудовище" представит жителям Губкинского Тюменский театр кукол 18 и 20 мая.

Историю про самого честного барона Мюнхгаузена губкинцы увидят 18 мая в 15 часов. Мюнхгаузен – имя нарицательное, обозначает человека, слагающего и рассказывающего небылицы. Истории про полет на ядре, про то, как барон вытащил себя и коня за волосы из болота, про вишневое дерево, выросшее на голове оленя, знакомы почти всем, рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

20 мая в 19 часов театр кукол покажет спектакль "Красавица и Чудовище". В постановку вшито много песен и танцев. На уникальность атмосферы работают яркие костюмы и завораживающая музыка. Добросердечная красавица Белль и заколдованный принц встретятся в мире, полном волшебства и испытаний. В ходе сюжета они преодолеют свои страхи, откроют в себе настоящие чувства.

Возрастное ограничение: 6+.

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# ТКТО , Тюменский театр кукол

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