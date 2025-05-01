Тюменские поисковики обнаружили останки 10 фронтовиков в Новгородской области

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Останки 10 павших воинов и четыре солдатских медальона обнаружили бойцы поискового отряда "Сибирь" Тюменского индустриального университета Анастасия Резникова и Кирилл Лапин во время экспедиции в районе д. Мясной Бор Новгородской области.

По информации вуза, три капсулы были пусты, а четвертая использовалась красноармейцем как игольница, поэтому имен найденных защитников Отечества установить не удалось. При одном из военнослужащих был найден подписанный котелок. На нем выбито имя Белопухова Николая Ивановича, вернувшегося с фронта домой. Ведется работа по уточнению судьбы воина и поиску его родных.

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"До сих пор есть родственники, которые ждут известий о своих погибших в годы Великой Отечественной войны дедов, прадедов. Для них очень важно, чтобы домой вернулись хотя бы имена родных, важно знать место их гибели, боевой путь. Мой прадед тоже пропал без вести, и пока мы не можем получить никакой информации о нем. Но я начала заниматься поисковой деятельностью не только из-за семейной истории. В школе было интересно попробовать что-то новое, а сейчас пришло осознание важности того, что я делаю", – рассказала руководитель поискового отряда "Сибирь" Анастасия Резникова.

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Для Анастасии эта экспедиция стала десятой, для Кирилла Лапина – пятой. На август уже запланирована очередная экспедиция, скорее всего, снова в Мясной Бор Новгородской области. Это место окружения 2-й ударной армии, где погиб практически весь ее боевой состав. Поисковые работы ведутся с 1989 года.

Отметим, что весенняя экспедиция сводного отряда "Десант памяти" была организована при поддержке гранта губернатора Тюменской области в рамках проекта "Возвращение из безвестия".