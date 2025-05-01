Технологии реверсивного наставничества обсудят педагоги в Тюмени
Технологии реверсивного наставничества и профессионального роста в системе дополнительного образования обсудят во Дворце творчества и спорта "Пионер" Тюмени 16 мая, начало в 10 час.
Семинар объединит специалистов, которые работают по модели "педагог-педагог", сообщает инфоцентр регионального правительства.
Участники семинара определят необходимые основания и научно-методические ресурсы для внедрения новой формы наставничества и разработают свои модели реверсивного наставничества.
Приглашенный спикер — кандидат исторических наук, доцент, директор научно-методического центра сопровождения педагогических работников УрГПУ, автор научно-исследовательской работы по внедрению реверсивного наставничества в образовательных организациях Галина Кругликова.