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Технологии реверсивного наставничества обсудят педагоги в Тюмени

Общество, 18:49 13 мая 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Технологии реверсивного наставничества и профессионального роста в системе дополнительного образования обсудят во Дворце творчества и спорта "Пионер" Тюмени 16 мая, начало в 10 час.

Семинар объединит специалистов, которые работают по модели "педагог-педагог", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Участники семинара определят необходимые основания и научно-методические ресурсы для внедрения новой формы наставничества и разработают свои модели реверсивного наставничества.

Приглашенный спикер — кандидат исторических наук, доцент, директор научно-методического центра сопровождения педагогических работников УрГПУ, автор научно-исследовательской работы по внедрению реверсивного наставничества в образовательных организациях Галина Кругликова.

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# дополнительное образование , наставничество , педагоги

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