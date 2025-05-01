В новом микрорайоне Тобольска строители проложат щебеночную дорогу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Щебеночную дорогу проложат в микрорайоне "Усадьба" строители подрядной организации в Тобольске. Об этом сообщил глава города Петр Вагин.

"Это долгожданный всеми жителями проект. На первом этапе вырубили деревья в объеме 70 процентов из 16 километров. Дорожники выкорчевывают пни, вывозят порубочные остатки. Пользуясь хорошей погодой, бросили все силы на расчистку и приступят к отсыпке дорожного полотна", - уточнил глава города.

Он отметил, что дорога станет важным инфраструктурным объектом микрорайона, где выделены участки под ИЖС. На время строительства домов такой вариант дороги является наиболее подходящим.