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В новом микрорайоне Тобольска строители проложат щебеночную дорогу 

Общество, 19:17 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Щебеночную дорогу проложат в микрорайоне "Усадьба" строители подрядной организации в Тобольске. Об этом сообщил глава города Петр Вагин.

"Это долгожданный всеми жителями проект. На первом этапе вырубили деревья в объеме 70 процентов из 16 километров. Дорожники выкорчевывают пни, вывозят порубочные остатки. Пользуясь хорошей погодой, бросили все силы на расчистку и приступят к отсыпке дорожного полотна", - уточнил глава города.

Он отметил, что дорога станет важным инфраструктурным объектом микрорайона, где выделены участки под ИЖС. На время строительства домов такой вариант дороги является наиболее подходящим.

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# Петр Вагин , строительство дорог , Тобольск

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