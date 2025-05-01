В СНТ Тюмени с начала года произошел 51 пожар

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

51 пожар произошел в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах Тюмени с начала года. В инцидентах один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города.

Основными причинами пожаров по-прежнему являются короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

В департаменте напомнили основные правила: нбходимо периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции, не перегружать электросеть. Кроме того, иметь первичные средства пожаротушения - огнетушители, воду, песок, кошму, асбестовое полотно, ведро, лопату.

При обнаружении признаков возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112, вывести людей из здания.