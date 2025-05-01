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84 тысячи гектаров засеют яровыми в Ишимском районе

Экономика, 17:32 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84 тыс. 20 га составит площадь ярового сева в Ишимском районе. Агропредприятия уже засеяли 2,1 тыс. га. Первой культурой стал горох, рассказал глава муниципального образования Сергей Ломовцев в своих соцсетях.

К посеву гороха приступили пять сельхозпредприятий: "Племзавод-Юбилейный", "Агрофирма Колос", "Ишимагропродукт", крестьянско-фермерское хозяйство И. Н. Осипова, "Черемшанское".

"Племзавод-Юбилейный" также посеял рапс на площади, превышающей одну тыс. га.

Раннее весеннее боронование выполнено на 78 тыс. 525 га - это 93 % от плана. Хозяйства подготавливают посадочный материал - протравили 70 % семян. Минеральные удобрения внесены на площади 3 тыс. 177 га.

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# АПК , Ишимский район , посевная кампания

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