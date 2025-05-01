84 тысячи гектаров засеют яровыми в Ишимском районе
84 тыс. 20 га составит площадь ярового сева в Ишимском районе. Агропредприятия уже засеяли 2,1 тыс. га. Первой культурой стал горох, рассказал глава муниципального образования Сергей Ломовцев в своих соцсетях.
К посеву гороха приступили пять сельхозпредприятий: "Племзавод-Юбилейный", "Агрофирма Колос", "Ишимагропродукт", крестьянско-фермерское хозяйство И. Н. Осипова, "Черемшанское".
"Племзавод-Юбилейный" также посеял рапс на площади, превышающей одну тыс. га.
Раннее весеннее боронование выполнено на 78 тыс. 525 га - это 93 % от плана. Хозяйства подготавливают посадочный материал - протравили 70 % семян. Минеральные удобрения внесены на площади 3 тыс. 177 га.