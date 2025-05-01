Викуловские волонтеры укрепляют противопаводковые насыпи

| Фото: Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Более 800 мешков с песком подготовили волонтеры отделения многопрофильного техникума в с. Викулово. Их будут использовать для укрепления земляной насыпи в с. Чебаклей, сообщает администрация района.

Напомним, паводок движется вниз по течению со стороны Абатского района. Пик в Викулово ожидается в ближайшие 4-5 дней. За ситуацией постоянно следят губернатор Тюменской области Александр Моор, глава района Андрей Лотов, профильные специалисты.

Ранее возведенные дамбы и насыпи готовы к сдерживанию большой воды. Дополнительно добровольцы готовят мешки с песком на случай их укрепления.