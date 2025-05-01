Более 100 тюменцев прошли онлайн-собеседование проекта "Боевой кадровый резерв"

| Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

Более 100 человек выполнили задания онлайн-собеседования регионального проекта "Боевой кадровый резерв". Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Для тех, кто сейчас на СВО, этот этап станет решающим. Он определит финалистов из числа нынешних военнослужащих. А тем, кто уже вернулся со спецоперации домой, надо будет пройти еще и очный этап отбора. Желаю всем ребятам достойно пройти испытание", - отметил губернатор.

Александр Моор добавил, что проект "Боевой кадровый резерв" создан, чтобы помочь военнослужащим адаптироваться в мирной жизни, приобрести новые знания и навыки, построить карьеру на крупном предприятии, в органах муниципальной или государственной власти.

Этап онлайн-собеседований продлится до 5 июня.