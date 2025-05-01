20 гидрантов и три пожарных резервуара дополнительно установят в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

20 гидрантов и три пожарных резервуара установят в Ворогушинском сельском поселении Тобольского района до 31 июля. Средства на это выделены правительством Тюменской области, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Гидранты и резервуары - это дополнительная защита, особенно в период пожароопасного сезона. В регионе он продлён до 5 июня. В связи с этим действует запрет на посещение лесов, проведение пожароопасных работ, включая палы и сжигание мусора, выжигание сухой травы, в том числе на придорожных полосах, разведение костров.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.