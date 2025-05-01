В Тюмени открыли центр добрососедства "Моя библиотека"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр добрососедства "Моя библиотека" открыли в микрорайоне Мелиораторов 15 мая. Это обновленный филиал ЦГБС. Ранее библиотека размещалась в доме культуры "Орфей" на площади в 40 кв. м, сейчас занимает два этажа в 600 кв. м.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первым посетителям представили совершенно новый огромный книжный фонд, функциональные зоны и пространства, уютные уголки для чтения и отдыха, оборудованные локации для игр и творчества, сенсорные планшеты для оперативного доступа к электронному каталогу библиотеки, зал для декоративно-прикладного творчества, 3Д-принтер для изготовления индивидуальных заказов и деталей разного направления.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С приветственным словом выступил глава города Максим Афанасьев. Он отметил, что открытие такого уровня центра "Моя библиотека" в новом здании – торжественное и знаковое событие.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня библиотека – это дом, который собирает под своей крышей тех, кто любит творить, общаться и читать. Во времена моего детства библиотеки были единственным источником знаний, выполнения домашних заданий, в студенчестве – курсовых и дипломных работ. Наша страна всегда была самой читающей и останется таковой. Этому способствует создание подобных уютных пространств, где люди будут собираться семьями и находить себе занятие по интересам", - подчеркнул он.

Для этого в центре добрососедства созданы все условия. На площадке "Мое детство" организована игровая зона с настолками, Lego-столом, установлены интерактивные песочница и панель. Территория для подростков представлена уютной мягкой зоной для настольных игр, автоматизированными рабочими местами для индивидуальной работы с доступом в интернет.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ценители живого звука и музыки могут воспользоваться современным виниловым проигрывателем, пластинками и наушниками для прослушивания. Есть и электронное фортепиано для проведения музыкальных репетиций, встреч и квартирников.

По словам директора Централизованной городской библиотечной системы Натальи Некрасовой, филиал ЦГБС № 21, который будет называться "Моя библиотека", организован по принципу соседского центра.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для того чтобы учреждение стало настоящим центром притяжения для жителей микрорайона, мы сформировали прекрасный фонд, а также организовали пространство таким образом, чтобы каждый нашел здесь уголок и занятие по душе. А со временем мог сказать: "Это моя библиотека". Для этого мы предусмотрели и технологии, и творчество, и мероприятия", - пояснила руководитель.

Заведующая центром добрососедства Евгения Куклина рассказала, что в библиотеке есть даже читающие династии, одна из них – семья Сарафановых. Она стала рекордсменкой в конкурсе 2024 года. Бабушка, дети и внуки - все вместе прочитали за год 230 книг.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это очень много! Семья Сарафановых – уже не просто читатели, они настоящие друзья библиотеки, активные и творческие. Думаю, что для наших завсегдатаев открытие такого современного центра с интерактивным оборудованием и возможностью не только почитать, но и пообщаться, - счастье, такое же как и для нас, библиотекарей, работать в нем", - отметила Евгения Куклина.

Читатель-рекордсмен Наталья Сарафанова живет в микрорайоне с 16 лет, записана в библиотеку с момента основания, с 1981 года. "Сюда ходят мои трое детей и четверо внуков. Уверена, что в такую библиотеку будем ходить чаще и читать еще больше", - поделилась она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор Централизованной городской библиотечной системы Наталья Некрасова добавила, что до конца 2025 года предполагаемый охват посетителей центром "Моя библиотека" составит около 3 тыс. человек, а к 2026 году может превысить 5 тыс. посетителей.

Инна Кондрашкина