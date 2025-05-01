Участникам спецоперации направили из Тюмени 150 единиц изъятого оружия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

150 единиц изъятого оружия передали сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области на СВО 15 мая. С начала года ведомство направило в подразделения, сформированные в Тюменской области, более 1 тыс. 300 единиц гладкоствольного оружия.

"В Центре лицензионно-разрешительной работы ведётся сбор оружия, которое было либо добровольно сдано владельцами для нужд СВО, либо конфисковано в порядке производств по уголовным делам. Ружья прошли жесткий отбор, пригодны к бою, с низким отстрелом. Мы надеемся, что оно будет использовано по прямому назначению и сохранит жизни наших бойцов", - сообщил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области Сергей Кушпелев.

Груз доставит участник СВО из Тюмени. По его словам, данное вооружение очень необходимо на линии боевого соприкосновения, так как оно помогает уничтожать вражеские БПЛА. "Сейчас появились дроны на оптоволокне, то есть РЭБ не так эффективен, а дробь работает. Ружья очень востребованы, поэтому мы 2 тысячи 500 километров проехали, чтобы их получить, чтобы наши парни остались живыми и вернулись домой", - отметил он.

Желающие передать оружие для использования в зоне специальной военной операции могут заполнить специальную форму на официальном сайте ведомства. Оружие должно быть исправным и пригодным к использованию.

Жители, которые добровольно сдали боеприпасы и взрывчатые вещества, находящиеся в незаконном обороте, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.