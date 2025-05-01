Ветеран СВО отметил важность открытия в Тюмени центра добрососедства "Моя библиотека"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие библиотеки такого уровня особенно важно для детей микрорайона Мелиораторов. Потому что именно здесь, помимо школы, в игровой форме и через чтение книг ребята смогут познавать историю России и других стран.

Такое мнение высказал социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области, ветеран СВО Владислав Чикунов, который пришел на открытие в качестве почетного гостя.

По словам мужчины, упор в изучении истории страны нужно делать именно на подрастающее поколение: детей, подростков и студентов.

"Старшее поколение в большинстве своем хорошо знает эту науку. Ребятам же еще только предстоит исследовать прошлое, реальные факты и закономерности смены исторических событий, которые приводят к тем или иным последствиям. Знания дадут ключ к пониманию тех процессов, которые происходят сейчас в нашей стране и в мире", - подчеркнул он.

По словам ветерана, он сам увлекается историей. Считает, что сохранение исторической памяти – общая задача, на решение которой, в том числе, направлено открытие подобных центров. Владислав Чикунов добавил, что ветераны СВО от филиала фонда "Защитники Отечества" смогут проводить в центре уроки мужества.

Напомним, центр добрососедства "Моя библиотека" открыли в микрорайоне Мелиораторов 15 мая. Это обновленный филиал ЦГБС. Ранее библиотека размещалась в доме культуры "Орфей" на площади в 40 кв. м, сейчас занимает два этажа в 600 кв. м.

Это совершенно новый огромный книжный фонд, функциональные зоны и пространства, уютные уголки для чтения и отдыха, оборудованные локации для игр и творчества, сенсорные планшеты для оперативного доступа к электронному каталогу библиотеки, зал для декоративно-прикладного творчества, 3Д-принтер для изготовления индивидуальных заказов и деталей разного направления.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина