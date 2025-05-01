Артем Жога принял участие в совещании по вопросу реализации проектов института кураторства

| Фото: с сайта uralfo.gov.ru | Фото: с сайта uralfo.gov.ru

Северный широтный ход — один из самых значимых проектов для Уральского федерального округа. Проект, по оценке полномочного представителя президенты Артема Жоги, сложный и капиталоемкий.

"Проделано уже немало работы. Сегодня с коллегами из федерального центра обсудили дальнейшие действия. Будем и дальше поддерживать проект всеми силами", – сообщил Артем Жога, который принял участие в совещании по вопросу реализации проектов института кураторства.

Собрание провел первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Всего в Уральском федеральном округе в стадии реализации находятся 19 проектов под кураторством правительства России. Еще семь проектов завершены, удалось привлечь 1,6 трлн частных инвестиций и создать более 40 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба полпредства.

Институт кураторства федеральных округов вице-премьерами был введен в июле 2021 года. Его основная цель — повысить качество жизни в регионах и улучшить темпы их социально-экономического развития. За два с половиной года институт позволил создать условия для сотрудничества регионов внутри федеральных округов, обеспечить эффективное взаимодействие территорий и округов с правительством России, наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам.

Северный широтный ход — проект строительства железнодорожной магистрали, которая свяжет полуостров Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем. Пройдет по маршруту Обская-2 — Салехард — Надым и далее в направлении Нового Уренгоя по реконструированному существующему участку. Железная дорога предназначена для освоения природных запасов Ямало-Ненецкого автономного округа.

О необходимости запуска Северного широтного хода для освоения богатств Арктики президент России Владимир Путин заявил в ходе своего послания Федеральному собранию РФ 21 апреля 2021 года.