Тюменскую область с бизнес-миссией посетят представители туриндустрии Москвы

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменскую область с бизнес-миссией посетят представители туриндустрии Москвы. Стратегическое деловое мероприятие, нацеленное на формирование прочных партнерских связей между столичными и региональными представителями туристической индустрии, состоится с 20 по 22 мая, сообщает информационный центр правительства региона.

В программе — презентация сезонных предложений Москвы и межрегионального проекта "Москва + Тюменская область: Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", ориентированного на зарубежную аудиторию. Мероприятие объединит представителей АТОР, Мостуризма, национального центра "Россия", профильных департаментов регионов.

"За три года сотрудничества мы смогли реализовать множество совместных проектов, которые качественно изменили туристический ландшафт нашего региона. Каждая деловая встреча, каждые переговоры — это шаг к новым проектам, двусторонним соглашениям и, что особенно ценно, к настоящим человеческим отношениям между профессионалами отрасли", – сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Насыщенная деловая программа включает обсуждение совместных туристических инициатив, презентации московских участников рынка и пресс-подход с участием официальных лиц. Завершением бизнес-миссии станет визит в исторический Тобольск — древнюю сибирскую столицу.

Мероприятие реализуется в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы, правительством Тюменской области и компанией СИБУР.