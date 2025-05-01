Тюменка Анастасия Попова – финалист конкурса "Лидеры России. Политика"

| Фото: Telegram-канал "Лидеры России. Политика" | Фото: Telegram-канал "Лидеры России. Политика"

Заместитель директора центра "Аванпост" Анастасия Попова стала финалистом конкурса "Лидеры России. Политика".

Очный этап конкурса завершился в мастерской управления "Сенеж", по итогам были отобраны 105 лучших, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В конце 2024 года я увидела, что открыта регистрация на конкурс "Лидеры России. Политика". И я, конечно, захотела попробовать свои силы. Благодаря работе в команде нашего центра "Аванпост" у меня накопился большой опыт по реализации образовательных, воспитательных, патриотических проектов, отстроено взаимодействие с участниками СВО. Я бы хотела этот опыт масштабировать. А еще учиться и стажироваться у лучших наставников – Владимира Якушева, в частности, – это потрясающая возможность", – сказала Анастасия Попова.

Очный этап конкурса "Лидеры России. Политика" длился четыре дня. По словам Анастасии Поповой, были очень плодотворные три дня работы. Это сложные оценочные мероприятия.

“Когда услышала сегодня свое имя в числе победителей, я, конечно, не поверила. Это вообще нечто невероятное. Благодарю всех, кто встречался мне на жизненном пути, особенно коллектив центра "Аванпост". Надеюсь получить максимум от образовательной программы, от работы с наставниками, чтобы применить полученные знания в очень важных для людей сферах", - сказала финалист.

В закрытии очного этапа приняли участие, в частности первый заместитель Руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, первый заместитель председателя Совета Федерации, Владимир Якушев, первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Финалисты получили право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.