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Маму с ребенком сбили на зебре в Тобольске

Происшествия, 10:12 16 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24-летняя мама и пятилетний ребенок пострадали в ДТП на пешеходном переходе по улице Октябрьской, 93 в Тобольске утром 16 мая. С тяжелыми травмами ребенок доставлен в больницу, сообщает областная Госавтоинспекция.

За рублем автомобиля "ВАЗ 21102" в это время был 23-летний тоболяк, его водительский стаж не превышает три года. После наезда на пешеходов машина проехала еще около 30 метров.

На месте работают сотрудники Госавтоиспекции, все обстоятельства аварии выясняются.

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# ДТП , Тобольск

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