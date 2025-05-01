В селе Викуловского района укрепили насыпь протяженностью 457 метров
Земляную насыпь протяженностью 457 м укрепили вдоль ул. Советской в с. Чебаклей Викуловского района. Это одно из гидротехнических сооружений, второе начали укреплять 16 мая, сообщает администрация муниципалитета.
Также на участке региональной автодороги Абатское – Викулово силами местного участка ДРСУ-5 ведутся работы по повышению земляного вала. Это позволит сохранить транспортное сообщение с населёнными пунктами во время паводка.