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В селе Викуловского района укрепили насыпь протяженностью 457 метров

Общество, 17:10 16 мая 2025

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Земляную насыпь протяженностью 457 м укрепили вдоль ул. Советской в с. Чебаклей Викуловского района. Это одно из гидротехнических сооружений, второе начали укреплять 16 мая, сообщает администрация муниципалитета.

Также на участке региональной автодороги Абатское – Викулово силами местного участка ДРСУ-5 ведутся работы по повышению земляного вала. Это позволит сохранить транспортное сообщение с населёнными пунктами во время паводка.

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# Викуловский район , дамбы , паводок

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