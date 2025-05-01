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Выпускников тюменских школ ждут на академическом уикенде по генерации бизнес-идей

Общество, 14:03 16 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Профориентационный проект "Академические уикенды" по курсу "Генерация бизнес-идеи" начнется ТюмГУ (ул. Ленина, 38, аудитория 406) 17 мая в 14 часов. К участию приглашаются школьники 10−11 классов, сообщает пресс-служба вуза.

С будущими предпринимателями пообщается владелец премиум консьерж-службы "Эквилибриум" Михаил Чуев. Для обучающихся проведут интеллектуальную командную игру, включающую в себя генерацию, презентацию и анализ бизнес-идеи.

Можно участвовать онлайн, для этого нужно подключиться по ссылке Яндекс.Телемост.

Регистрация на мероприятие офлайн и онлайн по ссылке.

Участники академических уикэндов смогут заработать бонусы, которые обменяют, в том числе, на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.

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