Выпускников тюменских школ ждут на академическом уикенде по генерации бизнес-идей
Профориентационный проект "Академические уикенды" по курсу "Генерация бизнес-идеи" начнется ТюмГУ (ул. Ленина, 38, аудитория 406) 17 мая в 14 часов. К участию приглашаются школьники 10−11 классов, сообщает пресс-служба вуза.
С будущими предпринимателями пообщается владелец премиум консьерж-службы "Эквилибриум" Михаил Чуев. Для обучающихся проведут интеллектуальную командную игру, включающую в себя генерацию, презентацию и анализ бизнес-идеи.
Можно участвовать онлайн, для этого нужно подключиться по ссылке Яндекс.Телемост.
Регистрация на мероприятие офлайн и онлайн по ссылке.
Участники академических уикэндов смогут заработать бонусы, которые обменяют, в том числе, на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.