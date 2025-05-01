Сложная операция в тюменском Медгороде помогла пациенту сохранить гортань

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи отделения опухолей головы и шеи тюменского Медицинского города провели уникальную высокотехнологичную операцию, сохранив гортань пациенту с онкологическим заболеванием. Выполнил вмешательство врач-онколог Анатолий Егорин.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, пациент обратился на прием с жалобами на изменение голоса, которое не проходило и не поддавалось лечению. После обследования было выявлено новообразование, которое заняло всю голосовую складку. Мужчине грозила потеря гортани, однако благодаря современным методикам хирурги смогли сохранить орган.

Операция проходила под общим наркозом. Хирург и анестезиолог действовали одновременно внутри гортани. Для минимизации повреждения здоровых тканей использовались CO2 лазер и микроскоп, обеспечившие максимальную точность процедуры.

Уже после операции мужчина смог самостоятельно дышать, разговаривать и принимать пищу. Сейчас он находится дома, его жизни ничего не угрожает.