Народный мемориал участникам Великой Отечественной открыли в Исетском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие мемориального комплекса защитникам Отечества, созданного на средства неравнодушных жителей, стало большим событием для д. Сизикова Исетского района. На обелиск нанесены имена 134 участников Великой Отечественной войны, более половины из них не вернулись. Торжественная церемония почтения их памяти состоялась 16 мая.

К строительству присоединились администрация Исетского района, местные сельскохозяйственные предприятия, активисты партии "Единая Россия", участники организации ветеранов "Боевое братство", сотрудники полиции, а также юнармейцы и волонтерские организации.

"Всё началось с желания людей увековечить подвиг тех, кто уходил отсюда на войну. И мы объединились с целью построить такой памятник. Всё было сделано полностью на народные деньги, без рубля бюджетных средств", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" глава администрации Бобылёвского сельского поселения Артём Ирмянцев.

Разработка проекта памятника началась в 2024 году, к строительству на участке, выделенном администрацией в центре деревни, приступили в начале апреля 2025 года. Все работы были практически завершены к 80-летию Великой Победы. Открытие мемориала и Вечного огня собрало жителей со всего района.

"Все мы абсолютно все разные, разного вероисповедания, взглядов и убеждений. Но подвиг, совершённый нашими фронтовиками 80 лет назад, объединил всех и объединяет до сих пор. Я считаю, что это большая победа для всего нашего района, для всех наших людей", - подчеркнул Артём Ирмянцев.

Обращаясь к местным жителям, депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин отметил, что человек жив до тех пор, пока помнит: "Сегодня мы исполняем долг, который обязаны выполнить в свой жизни, особенно это важно в год юбилея Великой Победы, объявленный президентом Годом защитника Отечества, а губернатором - Годом героев".

Инициатор проекта, уроженец д. Сизикова Николай Бердышев рассказал, что созданию памятника предшествовала кропотливая работа с архивами, необходимо было установить имена жителей сельского поселения - участников Великой Отечественной войны. Отметим, что среди 134 увековеченных на мемориале имён - 10 офицеров, а также 124 рядовых и сержантов.

Члены местного военно-патриотического клуба "Память" организовали для гостей мероприятия выставку собранных собственными силами ретро-автомобилей и оружия, в том числе найденного на местах сражений участниками тюменского поискового отряда "Кречет".

Завершился митинг минутой молчания в память о не вернувшихся с войны местных жителей и возложением цветов и гирлянд к новому мемориальному комплексу. По словам авторов проекта, Вечный огонь у памятника по соображениям безопасности будет зажигаться в торжественной обстановке в особые праздничные дни.

Николай Ступников