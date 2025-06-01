  • 29 июня 202529.06.2025воскресенье
  • USD78,4685
    EUR92,2785
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер восточный

Трое подростков в Абатском районе получили ранения, прокатившись на мопеде

Происшествия, 09:14 29 июня 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Трое подростков в Абатском районе получили ранения, прокатившись на мопеде. Инцидент произошел накануне вечером в д. Максимова. Транспортное средство опрокинулось с 13-летним водителем и двумя 11-летними пассажирками, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

"Все дети были без мотошлемов. Водитель и обе пассажирки получили ранения, двое детей госпитализированы. Одна из девочек в реанимации", - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Мопед подросток взял прокатиться у друга. На отца друга, владельца мопеда, составили административный материал за передачу управления транспортом лицу, не имеющего соответствующего права.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , ГИБДД по Тюменской области , подростки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:14 29.06.2025Трое подростков в Абатском районе получили ранения, прокатившись на мопеде
15:55 28.06.2025Курьер мошенников забрал у пожилых тюменцев 10 миллионов рублей
14:41 28.06.2025Пожилой тоболяк застрелил свою супругу
14:05 28.06.2025В Тюмени разыскивают похитителя продуктов и бытовой химии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора