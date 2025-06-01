Трое подростков в Абатском районе получили ранения, прокатившись на мопеде

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Трое подростков в Абатском районе получили ранения, прокатившись на мопеде. Инцидент произошел накануне вечером в д. Максимова. Транспортное средство опрокинулось с 13-летним водителем и двумя 11-летними пассажирками, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

"Все дети были без мотошлемов. Водитель и обе пассажирки получили ранения, двое детей госпитализированы. Одна из девочек в реанимации", - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Мопед подросток взял прокатиться у друга. На отца друга, владельца мопеда, составили административный материал за передачу управления транспортом лицу, не имеющего соответствующего права.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.