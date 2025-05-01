В Ишиме школу № 31 отремонтируют к сентябрю 2026 года

| Фото: скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

Школу № 31 отремонтируют в Ишиме к сентябрю 2026 года. В здании заменят кровлю, перекрытия, полы, инженерные сети. Подрядчик уже демонтирует прежнюю внутреннюю отделку помещений, рассказал глава города Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

На время ремонта ученики занимаются в двух других корпусах школы. Капитальный ремонт здания, которое построено в 1955 году проходит по национальному проекту "Образование", с участием федеральных и региональных бюджетных средств. Включение образовательного учреждения в программу поддержал губернатор Тюменской области.