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В Ишиме школу № 31 отремонтируют к сентябрю 2026 года

Общество, 17:43 16 мая 2025

скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

Школу № 31 отремонтируют в Ишиме к сентябрю 2026 года. В здании заменят кровлю, перекрытия, полы, инженерные сети. Подрядчик уже демонтирует прежнюю внутреннюю отделку помещений, рассказал глава города Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

На время ремонта ученики занимаются в двух других корпусах школы. Капитальный ремонт здания, которое построено в 1955 году проходит по национальному проекту "Образование", с участием федеральных и региональных бюджетных средств. Включение образовательного учреждения в программу поддержал губернатор Тюменской области.

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# Ишим , ремонт школы , Федор Шишкин

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