"Боевой кадровый резерв Тюменской области" помогает бойцам СВО самореализоваться в мирной жизни

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" помогает бойцам СВО самореализоваться в мирной жизни, считает руководитель Общественной приемной по розыску без вести пропавших на СВО "Никто не будет забыт" Ольга Милованова.

"Боевой кадровый резерв в Тюменской области уже работает. Ребята, которые приходят с СВО, обязательно должны быть организованны, должны участвовать в делах региона, Тюмени. Мы очень рады, что такой проект существует", - отметила она.