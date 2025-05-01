  • 18 мая 202518.05.2025воскресенье
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" помогает бойцам СВО самореализоваться в мирной жизни

Общество, 09:47 18 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" помогает бойцам СВО самореализоваться в мирной жизни, считает руководитель Общественной приемной по розыску без вести пропавших на СВО "Никто не будет забыт" Ольга Милованова.

"Боевой кадровый резерв в Тюменской области уже работает. Ребята, которые приходят с СВО, обязательно должны быть организованны, должны участвовать в делах региона, Тюмени. Мы очень рады, что такой проект существует", - отметила она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:02 18.05.2025Эксперт рассказала тюменцам, как быстро продать автомобиль
13:47 18.05.2025Узнать о нюансах государственно итоговой аттестации могут тюменцы на горячей линии
13:35 18.05.2025Около 1,5 тысяч человек посетили передвижную выставку "Эхо войны" в Тобольском районе
12:39 18.05.2025Тюменцев приглашают на образовательную лабораторию "Семейный круг"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора