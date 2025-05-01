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Тюменец Степан Смирнов попал в полуфинал конкурса "Новая детская волна"

Общество, 13:57 17 мая 2025

центр творчества "Максимум"

Воспитанник Тюменского центра творчества "Максимум" Степан Смирнов вышел в полуфинал всероссийского песенного конкурса "Новая детская волна". Всего 21 конкурсанту предстоит состязаться за право выхода в финал.

"Всё началось с кастинга в Санкт-Петербурге, где Степан впечатлил жюри своим вокалом. А затем — Москва, где собрались 52 лучших юных исполнителей со всей страны. Профессиональные стилисты создали каждому участнику яркий сценический образ. Работа с экспертами и репетиции проходили на большой сцене", - уточнили в центре.

Оценивали выступления участников "Новой детской волны": народный артист России, председатель жюри Игорь Крутой; режиссёр конкурса Александр Ревзин и музыкальный продюсер Анастасия Мухина.

"Это невероятный опыт и большой шаг вперёд. Мы бесконечно рады за Степана и верим в его победу!"- подчеркнули преподаватели "Максимум".

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# вокал , пение , творчество

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