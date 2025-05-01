  • 18 мая 202518.05.2025воскресенье
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 15..17 С 0 м/с ветер северо-западный

В Тюменском районе насмерть сбили пешехода

Происшествия, 15:11 18 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 20 км трассы Тюмень - Боровский - Богандинский 17 мая. Житель п. Боровский попал под колеса автомобиля Ford Focus, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, пешеход переходил по неосвещенному участку автодороги. Он погиб. Водитель трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:48 18.05.2025В Тюмени из пожара спасли пять человек
15:11 18.05.2025В Тюменском районе насмерть сбили пешехода
14:37 18.05.2025В Тюмени горела хозяйственная постройка
14:14 16.05.2025Более 180 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора