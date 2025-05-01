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Участок трассы Тюмень - Екатеринбург перекроют в связи с ремонтом

Общество, 17:56 18 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участок трассы Екатеринбург - Тюмень перекроют в связи со строительство и реконструкцией дороги с 19 мая по 15 сентября. Движение будет невозможным с 16 по 19 км автодороги, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать маршрут, быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы.

Объезд возможен через с. Мезенское - пгт Белоярский.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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