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Тюменские волонтеры-доноры могут претендовать на особый знак отличия

Общество, 12:47 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России", сообщает правительство РФ.

Претенденты на награждение должны предоставить: информацию о количестве донаций крови за последние 6 лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, копию сведений о своей добровольческой деятельности, описание которых размещено в электронной системе "Добро.РФ".

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# волонтеры , доноры , Правительство РФ

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