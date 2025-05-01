Тюменские волонтеры-доноры могут претендовать на особый знак отличия
Волонтеры, многократно сдававшие кровь, а также ставшие донорами костного мозга и стволовых клеток, смогут получить нагрудный знак "Доброволец России", сообщает правительство РФ.
Претенденты на награждение должны предоставить: информацию о количестве донаций крови за последние 6 лет или справку о факте и дате донаций костного мозга и стволовых клеток, копию сведений о своей добровольческой деятельности, описание которых размещено в электронной системе "Добро.РФ".