  • 19 мая 202519.05.2025понедельник
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Тюменские магистранты применяют "Frost.Термо" для трехмерного моделирования

Общество, 12:36 19 мая 2025

ТюмГУ

Frost.Термо — флагманская программа комплекса, предназначенная для трехмерного моделирования тепловых процессов в грунтах. В процессе обучения студенты Передовой инженерной школы ТюмГУ изучают наиболее распространенные актуальные примеры расчетов на реальных объектах: автодорогах, трубопроводах, добывающих скважинах, зданиях с проветриваемым подпольем и многих других.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, прикладные навыки и владение современными программными продуктами позволяют выпускникам ПИШ быть востребованными во многих ведущих добывающих компаниях и решать задачи любого уровня сложности.

Для обучения Frost 3D разработчики предоставляют широкий круг материалов: примеры расчетов, инструкции и руководства, проводят семинары и оказывают техническую поддержку. Лицензии для вузов позволяют использовать программу в научных задачах и квалификационных работах.

В приемную кампанию-2025 на программы магистратуры Передовой инженерной школы ТюмГУ выделено 58 бюджетных мест, на новые программы бакалавриата "Инноватика" и "Мехатроника и робототехника" есть 23 и 25 мест за счет бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 19.05.2025Более 243 тысяч технических средств реабилитации приобрели тюменцы с начала года
14:04 19.05.2025Тюменцев приглашают присоединиться к плетению масксетей
13:42 19.05.2025Полтонны гуманитарного груза собрали жители Юргинского района
13:20 19.05.2025Волонтеры-поисковики из 89 регионов страны приедут на всероссийский слет в Тюмень

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора