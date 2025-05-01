Тюменские магистранты применяют "Frost.Термо" для трехмерного моделирования

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Frost.Термо — флагманская программа комплекса, предназначенная для трехмерного моделирования тепловых процессов в грунтах. В процессе обучения студенты Передовой инженерной школы ТюмГУ изучают наиболее распространенные актуальные примеры расчетов на реальных объектах: автодорогах, трубопроводах, добывающих скважинах, зданиях с проветриваемым подпольем и многих других.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, прикладные навыки и владение современными программными продуктами позволяют выпускникам ПИШ быть востребованными во многих ведущих добывающих компаниях и решать задачи любого уровня сложности.

Для обучения Frost 3D разработчики предоставляют широкий круг материалов: примеры расчетов, инструкции и руководства, проводят семинары и оказывают техническую поддержку. Лицензии для вузов позволяют использовать программу в научных задачах и квалификационных работах.

В приемную кампанию-2025 на программы магистратуры Передовой инженерной школы ТюмГУ выделено 58 бюджетных мест, на новые программы бакалавриата "Инноватика" и "Мехатроника и робототехника" есть 23 и 25 мест за счет бюджетных средств.