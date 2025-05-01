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Юная велосипедистка попала под колеса Mitsubishi в Тюмени

Происшествия, 13:31 19 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

9-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Мориса Тореза в Тюмени 18 мая. Школьница получила травму ноги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, девочка с папой ехали по "ебре на велосипедах, не спешившись. Отец успел пересечь пешеходный переход, а дочь попала под колеса иномарки. Со слов 74-летнего водителя, он не заметил велосипедистку. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам, а велосипедистам и самокатчикам спешиваться и переходить улицу пешком, ведя рядом велосипед или самокат.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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