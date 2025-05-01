Юная велосипедистка попала под колеса Mitsubishi в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

9-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Мориса Тореза в Тюмени 18 мая. Школьница получила травму ноги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, девочка с папой ехали по "ебре на велосипедах, не спешившись. Отец успел пересечь пешеходный переход, а дочь попала под колеса иномарки. Со слов 74-летнего водителя, он не заметил велосипедистку. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам, а велосипедистам и самокатчикам спешиваться и переходить улицу пешком, ведя рядом велосипед или самокат.