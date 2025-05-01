В ишимском СНТ второй день откачивают паводковые воды

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Паводковые воды второй день откачивают в садовом товариществе "Ишимсельмаш". Из-за особенностей заниженного рельефа участки в третий раз за время весеннего паводка оказываются под водой.

Об этом написал глава Ишима Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Река Ишим идёт на спад, уже появились сухие места, и мы обратились за помощью к ишимскому отряду федеральной противопожарной службы. Держим ситуацию на особом контроле, стараемся оказывать своевременную помощь садоводам – сейчас работаем в СНТ "Ишимсельмаш", затем перейдём к правобережным товариществам. Мониторинг садов "Швейник", "Машиностроитель", "Коммунальник" показал, что примерно через неделю можно будет приступить к вскрытию обваловки для спуска воды с территории садов", - рассказал он.

Обследование подъездных путей к садам показало, что они тоже требуют ремонта, дорога местами размыта.

"Будем стараться по мере возможности решать эти вопросы. Сейчас главное, чтобы вода поскорее ушла, и жители смогли приступить к весенним полевым работам на своих дачных участках", - отметил Шишкин.