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В ишимском СНТ второй день откачивают паводковые воды

Общество, 17:23 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Паводковые воды второй день откачивают в садовом товариществе "Ишимсельмаш". Из-за особенностей заниженного рельефа участки в третий раз за время весеннего паводка оказываются под водой.

Об этом написал глава Ишима Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Река Ишим идёт на спад, уже появились сухие места, и мы обратились за помощью к ишимскому отряду федеральной противопожарной службы. Держим ситуацию на особом контроле, стараемся оказывать своевременную помощь садоводам – сейчас работаем в СНТ "Ишимсельмаш", затем перейдём к правобережным товариществам. Мониторинг садов "Швейник", "Машиностроитель", "Коммунальник" показал, что примерно через неделю можно будет приступить к вскрытию обваловки для спуска воды с территории садов", - рассказал он.

Обследование подъездных путей к садам показало, что они тоже требуют ремонта, дорога местами размыта.

"Будем стараться по мере возможности решать эти вопросы. Сейчас главное, чтобы вода поскорее ушла, и жители смогли приступить к весенним полевым работам на своих дачных участках", - отметил Шишкин.

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# Ишим , паводок , СНТ , Федор Шишкин

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