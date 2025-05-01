Тюменские школьники вышли на старт летнего фестиваля ГТО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся общеобразовательных организаций стартовал в Тюмени 19 мая. В течение двух дней юные спортсмены выступят на базе спорткомплекса "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корп. 5) и в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12).

19 мая школьники 12-15 лет соревнуются в СК "Зодчий" в плавании на скорость. Задача - проплыть дистанцию 50 м вольным стилем, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Второй день фестиваля начнется в Легкоатлетическом манеже в 11 часов. Школьники покажут свое мастерство, выполнив испытания на проверку силы, скорости и общей физической подготовки.

25 мая стартует второй этап фестиваля - уже для представителей старшего поколения. Им предстоит выполнить нормативы ГТО и продемонстрировать свои силы и выносливость. Второй этап пройдет в Легкоатлетическом манеже.