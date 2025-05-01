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Сквер Згерского в Тюмени дополнят арт-объектами

Общество, 18:18 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер имени Леонида Згерского в Тюмени получит комплексное продолжение. В его районе появятся арт-объекты. Преобразят и территорию стихийной парковки, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Территория на ул. Республики, 29 была благоустроена в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды", которая с этого года реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Администрация Тюмени планирует расширить зону благоустройства и преобразить площадку вдоль ул. Челюскинцев.

Специалисты разрабатывают проект с учётом важных исторических событий. В 1934 году через Тюмень проехал спасенный экипаж парохода "Челюскин", в честь которого и названа улица. На месте стихийной парковки планируется установка арт-объекта, посвящённого этим событиям.

Своё отражение найдёт и память о швейной фабрике, работавшей в здании рядом ещё с довоенных времён. Предлагается создать граффити или инсталляцию об истории предприятия.

На территории высадят зелёные насаждения и организуют парковочное пространство.

Концепцию благоустройства сквера обсудили директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, глава Тюмени Максим Афанасьев и депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев.

видео: t.me/gkh72to

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# благоустройство дворов , департамент ЖКХ , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , сквер

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