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Одной из улиц Тюмени могут присвоить имя участника СВО Евгения Рудзевича

Общество, 12:14 20 мая 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Именем Евгения Рудзевича могут назвать одну из улиц Тюмени в планировочном районе № 19 "Плехановский". С соответствующим предложением выступила войсковая часть 56602 Министерства обороны РФ, сообщили в городской администрации.

Евгений Геннадьевич Рудзевич — участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, командир 1-го саперного батальона, подполковник. Награжден орденами Мужества, Мужества (посмертно), медалями "За воинскую доблесть" I степени, Суворова.

Тюменцам предлагают высказать свое мнение на портале "Я решаю!".

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