Одной из улиц Тюмени могут присвоить имя участника СВО Евгения Рудзевича
Именем Евгения Рудзевича могут назвать одну из улиц Тюмени в планировочном районе № 19 "Плехановский". С соответствующим предложением выступила войсковая часть 56602 Министерства обороны РФ, сообщили в городской администрации.
Евгений Геннадьевич Рудзевич — участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, командир 1-го саперного батальона, подполковник. Награжден орденами Мужества, Мужества (посмертно), медалями "За воинскую доблесть" I степени, Суворова.
Тюменцам предлагают высказать свое мнение на портале "Я решаю!".