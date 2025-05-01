Мошенники украли у жительницы Исетского района 200 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200 тыс. рублей украли у жительницы Исетского района телефонные мошенники. Женщина рассказала следователю, что в одном из мессенджеров якобы ее брат попросил одолжить денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Не заподозрив обмана, родственница согласилась помочь. Ей отправили реквизиты счета, на который попросили несколькими операциями перевести необходимую сумму. После перевода потерпевшая вновь получила сообщение от "брата" с просьбой повторить операцию. Тогда она решила перезвонить родственнику и уточнить вопрос о займе денег. В разговоре с близким она узнала, что аккаунт взломали неизвестные.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.