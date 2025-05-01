Школьники и воспитанники детсадов Тюмени сдали макулатуру и помогли бойцам СВО

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

108 тонн макулатуры собрали школьники и воспитанники детских садов Тюмени за месяц. Эти усилия принесли почти 700 тысяч рублей на благотворительный счет "Победа", сообщил глава города Максим Афанасьев в Telegram-канале.

Средства уже пошли на закупку специальной техники для защиты бойцов специальной военной операции на фронте.

Итоги первой городской экологической спартакиады Тюмени "Чистый город" подвели 20 мая. Максим Афанасьев вручил награды педагогам и ученикам, которые внесли свой вклад в важное дело.

"Наш земляк, участник специальной военной операции, боец отдельной мотострелковой бригады с позывным "Персей" искренне поблагодарил всех. Ему мы передали технику: два дрона, современный детектор дронов "Булат" и усилитель сигнала "Инкубатор 2.0", - поделился глава города.