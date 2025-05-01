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Тюменцев ждут на фестиваль бега "Стальной характер"

Спорт, 19:02 20 мая 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Фестиваль бега "Стальной характер" пройдет в Тюмени 24 мая. Забеги на разные дистанции состоятся в рамках Тюменского полумарафона совместно с Всероссийским полумарафоном "Забег.РФ", сообщают организаторы.

Любителей спорта и активного отдыха ожидают дистанции на 1, 3, 5, 10 и 21,1 километр, забег с красками холи на 1 км, а также детский — на 500 м.

Стартует фестиваль на набережной у Конторы пароходства в 10 часов. Попробовать себя в забегах могут все желающие, независимо от опыта и уровня физической подготовки. Все участники получат футболки с символикой мероприятия и медали.

Регистрация доступна на сайте.

Возрастное ограничение: 6+

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# забег , стальной характер

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