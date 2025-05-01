Тюменские врачи провели успешную операцию по коррекции синдактилии у ребенка

| Фото: Клинико-диагностический центр "Нефтяник" | Фото: Клинико-диагностический центр "Нефтяник"

Успешную операцию по коррекции синдактилии у ребенка провели врачи тюменской клиники "Нефтяник". Синдактилия – врожденный порок развития, заключающийся в срастании двух или более пальцев кисти или стопы, отметили в инфоцентре регионального правительства.

Операцию проводили поэтапно. Сначала сделали кожную пластику, разделив пальцы, затем выполнили коррекционную остеотомию, удалив избыток костной ткани. После этого привели форму ногтевых фаланг к анатомически правильному положению путем удаления экзостоза (костный нарост).

"У нашего маленького пациента наблюдалось редкое осложнение: при сращении образовался костный нарост в месте соединения. Это привело к значительной деформации пальцев правой руки", - пояснил детский травматолог-ортопед Рузель Вагизов.

Кожную пластику удалось выполнить максимально малотравматично: без дополнительного забора кожи с других участков. Теперь ребенок проведет около трех недель в гипсовой повязке – затем начнется процесс реабилитации. Завершающим этапом станет профилактика образования рубцов с использованием специальных препаратов и мягких кремов.