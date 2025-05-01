В Уватском районе бизнесу предоставят 14 площадок под инвестпроекты
14 площадок для реализации инвестиционных проектов готовы предоставить бизнесу в Уватском районе. Земельные участки подходят для развития различных направлений – от создания строительного магазина до промышленного производства, сообщает администрация муниципального образования.
Информация, параметры площадок, меры поддержки размещены на инвестиционной карте Тюменской области.
Уточнить информацию можно в местном представительстве областного Инвестиционного агентства, которое расположено в с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб 316 или по телефону 7-905-824-1457.