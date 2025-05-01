  • 21 мая 202521.05.2025среда
  • USD80,3075
    EUR89,9679
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер юго-западный

В Уватском районе бизнесу предоставят 14 площадок под инвестпроекты

Экономика, 18:18 21 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 площадок для реализации инвестиционных проектов готовы предоставить бизнесу в Уватском районе. Земельные участки подходят для развития различных направлений – от создания строительного магазина до промышленного производства, сообщает администрация муниципального образования.

Информация, параметры площадок, меры поддержки размещены на инвестиционной карте Тюменской области.

Уточнить информацию можно в местном представительстве областного Инвестиционного агентства, которое расположено в с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб 316 или по телефону 7-905-824-1457.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестпроекты , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 21.05.2025В Уватском районе бизнесу предоставят 14 площадок под инвестпроекты
17:45 21.05.2025Более 2 млн пассажиров перевезли самолеты и вертолеты компании "ЮТэйр"
17:12 21.05.2025Тюменский производитель термоленты получил сертификат о производстве продукции в России
16:05 21.05.2025Почти половина зумеров готовы работать в одной компании более пяти лет

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора