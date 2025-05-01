На тюменской конференции "Метрополисы III" обсудят феномен современного девелопмента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежная научная конференция "Метрополисы III: девелопмент и новый кризис городов" состоится в Тюменском госуниверситете 2-4 октября. Участникам предлагают обсудить феномен современного девелопмента в контексте нового городского кризиса, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники обратят внимание не только на процессы реновации и джентрификации, которые активно продвигает современный девелоперский рынок, но посмотрят на девелоперов как на городскую профессию.

Принять участие могут профильные специалисты, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, экономисты, специалисты по недвижимости и социальные исследователи. Особый интерес представляют исследования антропологии девелоперских компаний, экономики недвижимости в условиях социального неравенства, трансформации жилищного сектора как в ретроспективе, так и сегодня.

Экспертами и дискутантами на конференции выступят ведущие городские исследователи и проектировщики из международного общества городских и региональных планировщиков ISOCARP, Центра городской экономики "КБ Стрелка", РАНХиГС, Высшей школы экономики, Центра гуманистической урбанистики Европейского университета в Санкт-Петербурге и другие.

Для участия необходимо прислать тезисы объемом до 8 тыс. знаков с пробелами и CV на адрес igor.stas@mail.ru. Заявки принимаются до 18 августа включительно. Подробности - на сайте.

Конференция проводится в рамках реализации федеральной программы "Приоритет 2030".

Возрастное ограничение: 18+