Тюменские студенты посвятят эстафетный пробег 200-летию восстания декабристов

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Традиционный патриотический эстафетный легкоатлетический пробег по маршруту Тюмень — Слобода Туринская — Туринск пробегут выпускники разных лет из ТМУ 7 и 8 июня. Его посвятят 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади Санкт - Петербурга, сообщает пресс-служба вуза.

Стартует пробег 7 июня в 6 часов от памятника Земскому врачу у главного корпуса Тюменского медуниверситета. Финишируют легкоатлеты 8 июня в13 часов в сквере Декабристов города Туринска Свердловской области. Расстояние, которое преодолеют бегуны, - 180 км.