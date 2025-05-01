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Тюменские студенты посвятят эстафетный пробег 200-летию восстания декабристов

Общество, 09:07 23 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Традиционный патриотический эстафетный легкоатлетический пробег по маршруту Тюмень — Слобода Туринская — Туринск пробегут выпускники разных лет из ТМУ 7 и 8 июня. Его посвятят 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади Санкт - Петербурга, сообщает пресс-служба вуза.

Стартует пробег 7 июня в 6 часов от памятника Земскому врачу у главного корпуса Тюменского медуниверситета. Финишируют легкоатлеты 8 июня в13 часов в сквере Декабристов города Туринска Свердловской области. Расстояние, которое преодолеют бегуны, - 180 км.

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# забег , ТМУ

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