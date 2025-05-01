Центр "ВОИН" и Минкультуры России запускают проект "ВОИН.Кино"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На сайте центра "ВОИН" в ближайшее время появится раздел "ВОИН.Кино". В нем будут предоставлены блоки с документальным и художественным фильмами, сериалами о Великой Отечественной войне и СВО, золотая коллекция Карена Шахназарова от "Мосфильма", проекты телеканала RT.DOC и многое другое.

Главная задача проекта "ВОИН.Кино", который запускается совместно с Минкультуры России, - с помощью киноискусства познакомить молодое поколение с образами истинного героизма и беззаветной преданности Родине, сообщает Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".

"В рамках проекта мы покажем лучшие российские фильмы, посвященные героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам специальной военной операции, людям, проявившим свою гражданскую позицию во благо Родины, - рассказал председатель правления центра "ВОИН", депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий. - Проведем встречи с продюсерами кинокартин и ветеранами, чтобы подростки могли пообщаться с настоящими героями, спасшими нашу страну, запустим в наших филиалах киноклубы. Также планируются спецпоказы, тематические киновечера, киноуроки в школах и колледжах".

Список патриотических художественных и документальных фильмов от Минкультуры России, которые посмотрят и обсудят курсанты центра "ВОИН", уже сформирован.

Это: "Краснодарский Нюрнберг, "Солдаты из песни", "Хроника забытой трагедии. Б-752", "Приравнены к хлебу", "Донбасс непокоренный", "Город Марии и его дети". Фильмы и сериалы о специальной военной операции: "Резервисты", "Мобилизация", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Ополченский романс", "Позывной "Пассажир". Современные картины о героическом прошлом: "Солдатик", "Нюрнберг", "28 панфиловцев", "Платформа 19/44" и многие другие.