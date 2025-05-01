Более восьми километров автодорог построят в Тобольске в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более восьми километров автомобильных дорог построят в Тобольске в 2025 году. На части площадок работа уже стартовала, рассказал глава города Петр Вагин.

"Кроме этого, построим около одного километра тротуаров, примерно восемь километров сетей освещения и полкилометра велодорожек. Также планируем возвести линии освещения, отремонтировать проезды, парковки", — поделился мэр.

Тротуары появятся в микрорайонах Защитино, Иртышский, Менделеево. К работе приступили на большинстве объектов.

"Ежедневно вместе коллегами, подрядными организациями выезжаю на объекты, строительные площадки для того, чтобы посмотреть, как осуществляется работа. В первую очередь большое внимание уделяется крупным объектам, ремонту дорог. Фрезерование и обустройство дороги по одному из напряженных транспортных узлов - по улице Ремезова — практически подходит к концу. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, подрядная организация трудится в том числе и ночью", — рассказал Петр Вагин.

Также идет активная работа по Никольскому взвозу. Вместо старых опор освещения здесь устанавливают новые, высокие, которые позволят максимально улучшить освещенность участка. Для качественного водоотведения со всего склона на Никольском взвозе заменяют бетонный лоток. Работы ведутся преимущественно на одной полосе, чтобы не стеснять движение. Продолжается обустройство автомагистрали М8.

Кроме того, в этом году в Тобольске благоустроят 21 двор. Четыре из них — комплексно, с заменой сетей, 17 — частично.

Инна Пахомова