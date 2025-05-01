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"Русские каникулы" для индийцев пройдут в Тюменской области осенью

Общество, 14:35 22 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Туристическую группу из Индии ждут в Тюменской области в рамках проекта "Москва + Тюменская область: Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" в сентябре 2025 года.

"У проекта интересная программа. Комитет по туризму города Москвы разработал большой пул таких межрегиональных проектов. Столица — главный туристический хаб страны, и люди приезжают туда не только с деловыми целями, но и в туры выходного дня, семейные поездки. Наш продукт сформирован как для внутренней целевой аудитории, когда мы говорим про жителей регионов России, так и для иностранцев", — рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Зимой в 2025 году маршрут презентовали на выставке Outbound Travel Mart в Мумбаи, он вызвал большой интерес.

По словам Трофимовой, важно поставить такую работу на системную основу. В рамках бизнес-миссии уже договорились о практических шагах, чтобы усилить продвижение на внешних рынках. "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" должны завоевать популярность.

Мария Трофимова подчеркнула, что Тюменской областью и Москвой за годы действия трехстороннего соглашения наработано и реализовано много проектов. Субъекты вместе развивают гастрономический культурный код, проекты по детскому профориентационному туризму. В 2025 году Тюменская область и Москва продолжат проводить обучающие турпроекты.

Бизнес-миссия Москвы в Тюменскую область проходит с 20 по 22 мая. Событие направлено на презентацию туристического потенциала двух субъектов и налаживание партнерских отношений между представителями туристического бизнеса. Отметим, за два с половиной года туристический поток из столицы и Московской области вырос практически на 25 %.

Инна Пахомова

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# Индия , туризм

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