Тюмень стала одним из самых спортивных городов России

Фото - пресс-служба Сбербанка Фото - пресс-служба Сбербанка

Регулярно спортом занимаются 50% тюменцев — это третий результат среди городов по количеству проживающих в них спортсменов. При этом по сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, доля горожан, тренирующихся раз в неделю или чаще, выросла на 32 процентных пункта. Такие результаты получила СберСтрахование в преддверии благотворительного забега СберПрайм Зелёный Марафон, опросив жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

Самым спортивным городом оказался Кемерово — 60% его жителей занимаются спортом минимум раз в неделю, следом идут Набережные Челны (53%), Тюмень (50%), Иркутск (41%) и Нижний Новгород (37%).

В целом по стране две трети опрошенных (65%) занимаются спортом 1-2 раза в неделю, 23% — 1-2 раза в месяц, 12% ежедневно. При этом многие предпочитают тренироваться в тёплое время года, так 63% россиян сказали, что активнее занимаются весной и летом. Почти пятая часть — 18% участников исследования, с одинаковым усердием посещает тренировки в течение всего года.

Самыми популярными видами спорта в России оказались бег и спортивная ходьба — ими занимаются 36% россиян, ведущих активный образ жизни. На втором месте езда на велосипеде (24%), на третьем — фитнес (16%). Следом идут плавание (12%), танцы (6%) и хоккей (5%). По сравнению с прошлогодним исследованием топ видов спорта не изменился, однако бег, благодаря существенно возросшему интересу россиян, переместился со второй позиции на лидерскую.

Больше всего людей, ведущих активный образ жизни среди молодёжи: 30% россиян в возрасте 18-30 лет тренируется раз в неделю или чаще. При этом интересно, что среди людей более старшего возраста, спортсменов также достаточно: 26% у возрастной группы 31-40 лет, 25% у группы 41-50 лет и 23% у респондентов 51-60 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: "Физические нагрузки — это не только залог здоровья и отличного самочувствия, но и тренировка характера, воли к победе, целеустремлённости, ответственности. Эти качества помогают достигать успеха и за пределами спортплощадки — в карьере и в жизни. Разделяя ценности, которые прививает обществу активный образ жизни, мы выступаем организатором спортивных мероприятий. Совсем скоро, 31 мая, в 60 российских городах пройдёт благотворительный забег Зелёный Марафон, в котором попробовать свои силы могут как профессионалы, так и любители бега. Каждый атлет, вышедший на старт в этот день, окунётся в атмосферу крупного спортивного события, окажется среди тысяч людей, разделяющих его увлечение, и получит огромный заряд мотивации для достижения личных рекордов".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Тюмень — настоящий город спорта! Здесь созданы все условия для активного образа жизни, а власти и бизнес делают спорт доступным для каждого. Тюменцы с удовольствием занимаются разными видами активности, а глава города подаёт личный пример — он часто тренируется в парке Затюменском, где с ним можно обсудить важные вопросы прямо на пробежке. Команда Сбера тоже не остаётся в стороне: мы участвуем в соревнованиях по волейболу и футболу, а ещё организуем Зелёный Марафон — масштабный спортивный праздник, который объединяет людей всех возрастов. 31 мая ждём вас на набережной реки Туры у Конторы Пароходства! Присоединяйтесь к Зелёному Марафону — вместе к здоровому образу жизни!"

Каждый участник благотворительного забега СберПрайм Зелёный Марафон застрахован от травм в СберСтраховании на время соревнований. Защита включена в пакет участника, дополнительно ничего оформлять не нужно. Страховая сумма на одного спортсмена составляет 500 тысяч рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации. Перед участием в забеге следует внимательным образом отнестись к своему самочувствию, при недомогании лучше не выходить на старт.

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