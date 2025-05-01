Четыре тюменские образовательные практики стали призерами конкурса "Победе посвящаю!"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Четыре тюменских колледжа стали призерами Всероссийского конкурса образовательных практик "Победе посвящаю!". Всего на состязание поступило 524 работы профессиональных образовательных организаций из 79 регионов страны.

В номинации "Музейная педагогика" Тюменский медицинский колледж представил образовательную практику "Медицина и фармация Победы" и стал призером. Колледж производственных и социальных технологий занял призовое место в номинации "Творчество" с проектом "Сквозь века - память потомков".

Ишимский медицинский колледж признан одним из лучших сразу в двух номинациях: "Музейная педагогика" и "Педагогическое сопровождение студенческих объединений". Коллектив учебного заведения отправлял работы "Виртуальная экскурсию как одна из эффективных форм патриотического воспитания с использованием ресурсов Музея истории здравоохранения" и "Поисковый отряд "Санбат".

Добавим, что конкурс для педагогов техникумов и колледжей посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступил Институт развития профессионального образования.

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