Четыре тюменские образовательные практики стали призерами конкурса "Победе посвящаю!"
Четыре тюменских колледжа стали призерами Всероссийского конкурса образовательных практик "Победе посвящаю!". Всего на состязание поступило 524 работы профессиональных образовательных организаций из 79 регионов страны.
В номинации "Музейная педагогика" Тюменский медицинский колледж представил образовательную практику "Медицина и фармация Победы" и стал призером. Колледж производственных и социальных технологий занял призовое место в номинации "Творчество" с проектом "Сквозь века - память потомков".
Ишимский медицинский колледж признан одним из лучших сразу в двух номинациях: "Музейная педагогика" и "Педагогическое сопровождение студенческих объединений". Коллектив учебного заведения отправлял работы "Виртуальная экскурсию как одна из эффективных форм патриотического воспитания с использованием ресурсов Музея истории здравоохранения" и "Поисковый отряд "Санбат".
Добавим, что конкурс для педагогов техникумов и колледжей посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступил Институт развития профессионального образования.
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