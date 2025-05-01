От 50 до 500 тысяч рублей штрафа будут назначать за продажу энергетиков детям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За продажу энергетиков детям будут назначать штрафы. 22 мая приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За незаконную реализацию таких напитков детям предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Вред здоровью ребёнка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приёма таких напитков попадали в больницу с прединсультным состоянием.