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От 50 до 500 тысяч рублей штрафа будут назначать за продажу энергетиков детям

Общество, 18:15 22 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За продажу энергетиков детям будут назначать штрафы. 22 мая приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За незаконную реализацию таких напитков детям предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Вред здоровью ребёнка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приёма таких напитков попадали в больницу с прединсультным состоянием.

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