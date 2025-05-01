От 50 до 500 тысяч рублей штрафа будут назначать за продажу энергетиков детям
За продажу энергетиков детям будут назначать штрафы. 22 мая приняли закон, устанавливающий ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
За незаконную реализацию таких напитков детям предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.
Вред здоровью ребёнка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приёма таких напитков попадали в больницу с прединсультным состоянием.