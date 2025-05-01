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Школьник и водитель иномарки пострадали в аварии в Тюменской области

Происшествия, 17:42 22 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летний школьник и 37-летний водитель автомобиля BMW пострадали в аварии на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области. Здесь столкнулись мотоцикл "Урал" и иномарка, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От удара оба транспортных средства опрокинулись, а BMW улетел в кювет.

"За рулем мотоцикла был 14-летний школьник, не имеющий права управления транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям подростков не допускать детей до управления транспортом", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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