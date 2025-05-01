Школьник и водитель иномарки пострадали в аварии в Тюменской области
14-летний школьник и 37-летний водитель автомобиля BMW пострадали в аварии на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области. Здесь столкнулись мотоцикл "Урал" и иномарка, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
От удара оба транспортных средства опрокинулись, а BMW улетел в кювет.
"За рулем мотоцикла был 14-летний школьник, не имеющий права управления транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям подростков не допускать детей до управления транспортом", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.