Тюменские нотариусы за четыре месяца подали 7,6 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 675 заявлений на регистрацию недвижимости подали нотариусы в управление Росреестра по Тюменской области за четыре месяца. При подаче заявителем выступает нотариус и все документы удостоверяются его усиленной квалифицированной электронной подписью.

"Подача осуществляется только в электронном формате. Это способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течения дня, следующего за днем приема документов", – пояснил "МегаТюмени" заместитель руководителя регионального управления Росреестра Игорь Ткаченко.

Напомним, что с января 2025 года с целью исключения мошеннических схем при сделках с недвижимостью обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами.