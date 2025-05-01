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От компаний ждут заявки на Технологические дни TNF

Экономика, 15:46 24 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок стартовал на Технологические дни Промышленно-энергетического форума Тюменской области. В этом году компании, представляющие свои проекты на форум в этом формате, получат дополнительные возможности, сообщает пресс-служба TNF.

Впервые одним из организаторов станет АО НК "КазМунайГаз" (Республика Казахстан). Участие повысит перспективы участников Техдней выйти на международные рынки и усилит международный трек TNF.

Напомним, что Техдни - это формат свободного участия в форуме, позволяющий наладить прямой диалог между заказчиком и производителем. Особенно востребован он у малого и среднего бизнеса. За время существования Технологических дней были получены сотни заявок.

Направления для отбора формируются с учетом актуальных вызовов и потребностей компаний-недропользователей. Проекты проходят экспертизу специалистов Нефтегазового кластера и компаний-организаторов. Лучшие решения будут представлены на форуме TNF. Также отобранные проекты получат возможность попасть в Техноброкер двух крупнейших нефтегазовых компаний.

Узнать подробности и подать заявку необходимо до 31 июля на сайте. Пройдут Техдни 16-17 сентября на площадке Промышленно-энергетического форума.

Возрастное ограничение: 18+

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