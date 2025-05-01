Семь фельдшерско-акушерских пунктов откроют в Ишимском районе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Семь ФАПов откроют в Ишимском районе. Все они уже подключены к центральным коммуникациям, включая электричество, воду и канализацию, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Подрядные организации сейчас благоустраивают территории вокруг зданий. В селе Новотравное, например, участок для дальнейших работ уже подготовлен: территория вокруг модуля выровнена до уровня дорожного полотна, установлена труба для отвода воды и подготовлена парковка. Эти меры улучшат внешний вид и функциональность новых медицинских объектов.

Главный врач областной больницы №4 (г. Ишим) Александр Синельников считает, что новые ФАПы станут важным шагом в развитии здравоохранения региона. Они улучшат доступность медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов.

"Мы уверены, что модернизация инфраструктуры позволит нам предоставлять более качественную и своевременную медицинскую помощь жителям Ишимского района. Благодарим все организации, участвующие в проекте, за их труд и вклад в развитие здравоохранения юга области", - добавил он.

Новые медицинские пункты строят благодаря реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".