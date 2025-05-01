  • 24 мая 202524.05.2025суббота
  • USD79,7108
    EUR90,5207
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер западный

Семь фельдшерско-акушерских пунктов откроют в Ишимском районе

Общество, 15:14 24 мая 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Семь ФАПов откроют в Ишимском районе. Все они уже подключены к центральным коммуникациям, включая электричество, воду и канализацию, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Подрядные организации сейчас благоустраивают территории вокруг зданий. В селе Новотравное, например, участок для дальнейших работ уже подготовлен: территория вокруг модуля выровнена до уровня дорожного полотна, установлена труба для отвода воды и подготовлена парковка. Эти меры улучшат внешний вид и функциональность новых медицинских объектов.

Главный врач областной больницы №4 (г. Ишим) Александр Синельников считает, что новые ФАПы станут важным шагом в развитии здравоохранения региона. Они улучшат доступность медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов.

"Мы уверены, что модернизация инфраструктуры позволит нам предоставлять более качественную и своевременную медицинскую помощь жителям Ишимского района. Благодарим все организации, участвующие в проекте, за их труд и вклад в развитие здравоохранения юга области", - добавил он.

Новые медицинские пункты строят благодаря реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:17 24.05.2025Сильный ветер и заморозки ожидаются в Тюменской области
17:03 24.05.2025Более восьми километров автодорог построят в Тобольске в 2025 году
16:31 24.05.2025Тюменцы стали чаще выбирать Китай для туристических поездок
16:21 24.05.2025Юные тюменские инженеры представили инновационные решения для жизни, бизнеса, промышленности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора